Отвечать на вызовы времени жизненно важно, если речь идет о защите прав и законных интересов граждан. Это наглядно подтверждает и повседневная практика управления по обеспечению деятельности мировых судей Ставропольского края, о чем рассказывает его руководитель Валерий БУДКО.

-– Валерий Алексеевич, с момента назначения на Ставрополье первых мировых судей прошло 16 лет – срок достаточный, чтобы двигаться, используя, если можно так выразиться, силу инерции. И опыт накоплен, и практика наработана...

– Двигаться по инерции – значит ничего не менять. Но, во-первых, и на машине по инерции далеко не уедешь, быстро остановишься. А во-вторых, жизнь меняется стремительно, неизменными остаются лишь базовые принципы – близость мировой юстиции к населению, ее доступность для людей. Касательно же практики… Простой пример. Если в 2001 году среднекраевой показатель нагрузки на мирового судью составлял 51 дело в месяц, то в нынешнем году он в пять с лишним раз выше – 265 дел. Согласитесь, алгоритм работы и судей, и сотрудников их аппаратов не может не совершенствоваться, даже когда речь о количественных параметрах. Тем более что на долю мировых судей приходится 72 процента общего количества дел, рассмотренных судами края.

– Но ведь и число судебных участков выросло!

– В 2006 году количество судебных участков было увеличено на Ставрополье со 119 до 143. Причем случилось это во многом благодаря законодательной инициативе края. К слову, высокий уровень служебной нагрузки на мировых судей отнюдь не снизил уровня качества отправления правосудия: из общего числа вынесенных решений обжаловано лишь 1,09 процента, отменено 0,1 процента.

– И это при том, что поправки в законы – обычное дело?

– За последние годы и новых законов принято немало, и поправки в действующие вносились достаточно часто. Даже «границы» юрисдикции мировых судов неоднократно менялись. Это, конечно, не облегчает работу, но и непреодолимых трудностей не создает. Ключевой вопрос тут кадровый. И не случайно мы усилили работу по повышению профессионализма. Здесь и ежегодно проводимые курсы повышения квалификации мировых судей, и подготовка вновь назначенных судей, и формирование кадрового резерва мировых судей и сотрудников аппаратов, и т.д. Большую помощь в работе мировых судей и их аппаратов оказывают подготовленные и издаваемые управлением методические пособия общего судопроизводства, информационные вестники, инструкции, выпускаемые под редакцией председателя Ставропольского краевого суда Евгения Борисовича Кузина. Особое внимание – соблюдению судейской этики, запретов и ограничений, требований законодательства по противодействию коррупции. Постоянно в поле зрения и контроля также умение общаться с людьми.

– То есть и в кадровой работе нет места инерции?

– Безусловно. Время неумолимо, и многие мировые судьи, в том числе стоявшие у истоков возрождения мировой юстиции Ставрополья, либо ушли в почетную отставку, либо назначены на новые должности в судебной системе. Но, выражая им благодарность, нельзя забывать: преемственность предполагает и новые, соответствующие реалиям жизни подходы по всем направлениям. Мы исходим из того, что судебный процесс – всегда стресс для его участников. Первый человек, который встречается гражданину на судебном участке, должен помочь этот стресс преодолеть. В том числе и с этой целью помощники мировых судей ведут личный прием граждан, помогая грамотно написать заявление, подготовить пакет документов, необходимых для подачи в суд. Они не имеют права давать юридические консультации, но элементарная помощь в рамках закона помогает сэкономить время и нервы граждан, пришедших за справедливостью. И, конечно, сегодня невозможно представить работу без электронных технологий. Они в условиях постоянно растущей нагрузки на судей, жестких требований по соблюдению сроков рассмотрения дел приобретают особое значение.

– А насколько далеко удалось здесь продвинуться?

– Программный комплекс «Судебное делопроизводство» (система «Мировой судья»), например, позволил автоматизировать многие процессы. Создан распределенный банк данных по делам и судебным решениям, ведется их электронный архив, гражданам предоставлена возможность иметь доступ к информации о ходе и результатах судебного разбирательства. Все это обеспечивает оперативность судебного делопроизводства. Гарантирована и защита персональных данных, информационная безопасность: электронные банки данных максимально защищены от посягательств извне. Скажу больше. Использование информационных технологий позволяет не только сделать процесс судопроизводства удобным для его участников, но и является гарантом соблюдения принципов судебного процесса, способствует повышению открытости всей системы. То же аудио-, видеопротоколирование обладает психологическим эффектом, это надежная профилактика коррупционных правонарушений.

– И это не предел возможностей?

– Информация, которой мы располагаем, необходима и для принятия грамотных управленческих решений органами государственной власти. Нельзя забывать о межведомственном электронном взаимодействии с такими госструктурами, как служба судебных приставов, прокуратура, полиция, налоговая инспекция. Но созданная за последние годы информационная система – это, по сути, аппаратно-программная основа, или, если угодно, «скелет» для развития и совершенствования информационных технологий. Продолжение судебной реформы будет во многом определяться внедрением высоких технологий. Возможно, совсем скоро появится абсолютно виртуальная система правосудия, когда контакты между судом и участниками процесса будут осуществляться через Интернет, судебные дела будут размещаться на электронных носителях. Стороны станут оплачивать госпошлину электронными деньгами и даже участвовать в судебном заседании, не выходя из дома. Ведь уже сегодня мировые судьи могут подписывать документы электронно-цифровой подписью, а проект искового заявления можно подать в судебный участок в электронной форме, зарегистрировавшись на нашем сайте stavmirsud.ru. Там же с помощью раздела «Поиск судебного участка» можно определить судебный участок по адресу, рассчитать госпошлину, узнать актуальную информацию о рассматриваемых делах. Функция «Обращение граждан» дает возможность отправить вопрос, жалобу на действия сотрудников аппаратов, внести свои предложения по оптимизации работы. Все эти возможности жители края успели оценить: ежедневно наш сайт посещают в среднем около 10 тысяч человек.

– При этом есть мнение, что граждане стали относиться к институту правосудия, так сказать, потребительски, как к способу получить выгоду…

– Наверное, такие люди есть. Но с учетом того, что мировыми судьями края за весь период их деятельности было рассмотрено более 3,7 миллиона дел, их очень немного. А статистика свидетельствует о другом: налицо не только рост юридической грамотности населения, желание граждан разрешать конфликты цивилизованным путем, но и высокая степень доверия к суду. Люди начали воспринимать суд как систему, способную защитить их интересы! И мы отдаем себе отчет: сегодня, когда только ленивый не ругает чиновников, и на судьях, и на наших сотрудниках лежит двойная ответственность в установлении равновесия, баланса соблюдения законных интересов граждан и доверия населения к власти. А поскольку мировые суды – наиболее близкое к населению звено судебной системы, формирование авторитета судебной власти основывается прежде всего на том, какого уровня доверия у населения достигли именно мировые судьи.