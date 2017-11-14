Фото: Пресс-служба ГКУ «Противопожарная и аварийно-спасательная служба Ставропольского края»

Пожар на хоздворе частного дома в селе Китаевка Апанасенковского района произошелпоздним вечером 13 ноября. Огонь от внезапно загоревшейся скирды сена угрожал скоту, находившемуся в одной из построек. Хозяева к приезду пожарных успели перевести животных в нежилое помещение. Пожарным удалось спасти хозпостройки, 50 голов овец и шесть голов КРС. Жители села говорят, что этот случай возгорания скирды стал третьим за последнее время. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются, сообщили в пресс-службе ГКУ «Противопожарная и аварийно-спасательная служба Ставропольского края»