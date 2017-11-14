Специалисты АО «Газпром газораспределение Ставрополь» информируют жителей Ставропольского края о том, что для выполнения требований Федерального закона № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» потребители имеют возможность приобрести и установить прибор учета газа не только единовременно, но и в рассрочку.

Чтобы оформить данную услугу в рамках Федерального закона № 261-ФЗ собственникам жилья необходимо обратиться в газораспределительную организацию по месту жительства и заключить соответствующий договор. Документ регламентирует порядок погашения стоимости счетчика и работ по его установке сроком до 5 лет равными долями по ставке рефинансирования Центрального банка РФ, действующей на момент заключения договора. По желанию потребитель может установить условия оплаты с меньшим периодом рассрочки или погасить остаток суммы единовременно.

«Срок выполнения закона продлен до 1 января 2019 года. Однако мы рекомендуем не затягивать с установкой прибора учета газа, так как экономия энергоресурсов, прежде всего, выгодна самим потребителям», – отметил заместитель генерального директора – главный инженер АО «Газпром газораспределение Ставрополь» Алексей Александров.

Кроме того, газовики напоминают, что установка приборов учета газа в существующем газифицированном жилом доме относится к газоопасным работам. Если потребитель решил воспользоваться услугами сторонних фирм, в свете актуальности вопросов безопасности и законности проводимых работ, эти действия необходимо обязательно согласовать с газовой службой по месту жительства.

Консультацию об услуге «Газовый счетчик – в рассрочку» можно получить по телефону: +7 (8652) 95-17-81, а также в газораспределительных организациях и на газовых участках по месту жительства. Подробная информация также размещена на официальном сайте АО «Газпром газораспределение Ставрополь»: www.stavkraygaz.ru

Справка:

В соответствии со ст.13 Федерального закона № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» собственники частных жилых домов и помещений в многоквартирных домах обязаны в срок до 1 января 2019 года обеспечить установку и ввод в эксплуатацию индивидуальных приборов учета природного газа. Работы по установке газовых счетчиков имеют право выполнять организации, имеющие лицензии и разрешение на проведение данных видов работ.

Потребителям газа необходимо помнить о том, что требования законодательства распространяются на всех собственников объектов газоснабжения, за исключением:

-собственников домов и квартир, отапливаемых без использования газоиспользующего оборудования;

-собственников помещений, максимальный объем потребления которых составляет менее чем два кубических метра в час (газовая плита).

Обязательна установка приборов учета газа остается для тех потребителей, кто использует природное топливо для отопления, так как в этом случае расход газа превышает 2 куб. м в час.

В настоящее время в Ставропольском крае установлено более 650 000 газовых счетчиков. До 1 января 2019 года необходимо установить еще 31 849 приборов учета газа.