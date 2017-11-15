Следственным отделом Межмуниципального отдела МВД России «Георгиевский» расследуется уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, возбужденное в отношении 28-летнего жителя Тульской области. Местный житель познакомился с ним, и тот пообещал за денежное вознаграждение оказать содействие в трудоустройстве на руководящую должность в государственное учреждение.

Потерпевший согласился и передал мужчине 150 тысяч рублей. А злоумышленник убеждал молодого человека еще и переводить на его банковский счет ежемесячно различные суммы денег. Потерпевший в общей сложности перевел мошеннику более миллиона рублей. После этого злоумышленник перестал выходить на связь. Полицейские установили личность и местонахождение подозреваемого. Его задержали по месту его временного проживания в Георгиевске. Злоумышленник арестован, рассказали в пресс – службе Главного управления МВД России по Ставропольскому краю.