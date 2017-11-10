17 ноября в 18:30 в Ставрополе в арт-пространстве «Arteria» пройдет конкурс чтецов «Открой рот». Организаторы предложат участникам выразительно зачитать отрывки, которые те заранее не увидят.

В случае победы конкурсанты выйдут в финал чемпионата по чтению вслух и получат солидные подарки. Заключительный этап конкурса будут проводить в конце 2017 года в столице страны.

Каждый совершеннолетний, предварительно зарегистрировавшийся на сайте www.biblioring.ru/join артистичный чтец имеет все шансы на победу.