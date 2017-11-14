В Пятигорске суд вынес приговор Александру Пилипчуку. Он признан виновным в убийстве и нарушении неприкосновенности частной жизни.

Утром 6 февраля Пилипчук отдал сожительнице во временное пользование мобильный телефон, на который установил программу, предназначенную для прослушивания и записи разговоров на расстоянии. При прослушивании разговоров ему стало известно, что девушка ему изменила. Выяснять отношения Пилипчук приехал к ней домой. Там во время ссоры из-за ревности, избил ее и задушил капроновыми колготками, после чего перенес тело в ванну и скрылся с места преступления. Приговором суда Пилипчуку назначено наказание в виде 9 лет лишения с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, рассказали в пресс-службе краевого следственного управления СКР.