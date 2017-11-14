Каково это – представлять целый регион в финале престижного федерального творческого конкурса? Ответ на этот вопрос знает воспитатель высшей квалификационной категории детского сада № 50 «Светофорик» из Невинномысска Зоряна Гребеник. Она стала лауреатом VIII профессионального конкурса «Воспитатель года России – 2017», проходившего в Рязани.

Фото: Александр МАЩЕНКО Ко всем своим воспитанникам – веселым и грустным, серьезным и не очень – Зоряна Гребеник умеет найти подход Фото: Александр МАЩЕНКО Ко всем своим воспитанникам – веселым и грустным, серьезным и не очень – Зоряна Гребеник умеет найти подход Фото: Александр МАЩЕНКО Малыши из «Светофорика» с нетерпением ждут возвращения любимой воспитательницы

Зоряна Михайловна, ранее одержавшая победы на городском и краевом этапах конкурса, в этот раз покорила новую вершину – вошла в десятку лучших педагогов дошкольного образования страны. А по итогам народного интернет-голосования, проводившегося на официальном сайте федерального конкурса, у представительницы Ставрополья «бронза»!

Не будет преувеличением сказать, что ее путь к успеху начался... в детстве. Уже тогда маленькая Зоряна твердо решила: вырасту – буду воспитателем! Сегодня за плечами более полутора десятков лет педагогического стажа, разработка собственных методик, воспитательных технологий, успешное участие во многих всероссийских конкурсах, таких как «Лучший мастер-класс», «Педагогический проект», «Современный детский сад» и т. д.

Автор этих строк связался по телефону с Зоряной Гребеник, когда она готовилась к отъезду из Рязани домой и, конечно, была переполнена впечатлениями:

– Знаете, – начала разговор моя собеседница, – еще в начале конкурса было заявлено, что главная его цель – это обмен опытом, поиск друзей, коллег. Это оказалось истинной правдой! Царила атмосфера сотворчества, воспитатели, приехавшие из разных регионов страны, были не соперниками, а единомышленниками.

Говоря об этом творческом состязании, не раз придется употребить слово «впервые». Впервые конкурс собрал рекордное количество соискателей титула – 75 человек. Причем в финале участвовали не только воспитатели, но и музыкальные руководители, учителя-логопеды, инструкторы по физической культуре, дефектологи, педагоги допобразования. Был даже «усатый нянь» – педагог-психолог из Иркутской области Виталий Варавин.

Впервые в рамках конкурса прошла проблемная дискуссионная конференция по вопросам дошкольного образования. В целом же программа «Воспитатель года России» была очень насыщенной. Заочный этап, «визитная карточка», мастер-классы, публичная лекция, открытые мероприятия и даже ток-шоу! Но и на отдых время находилось. Для воспитателей устроили экскурсию в музей-заповедник Сергея Есенина. Здесь экскурсантам поведали такой малоизвестный факт: Есенин по образованию был педагог. Ведь он закончил церковно-приходскую учительскую школу в селе Спас-Клепики.

Нельзя не упомянуть и выставку, устроенную для воспитателей в месте проведения самого конкурса. Она всем запомнилась надолго. Были здесь и деревянные блюда, изготовленные в технике прорезной резьбы, и необычная вышивка – цветная перевить, и глиняная игрушка – рязанский оберег в традиционных цветах солнца и земли, и михайловское кружево...

Непосредственно в ходе конкурса педагоги щедро делились друг с другом так называемыми «изюминками» – собственными разработками в непростом деле воспитания юных душ. Кто-то изобрел необычный развивающий конструктор, кто-то внедрил в занятия элементы песочной анимации... А что же героиня нашего рассказа? Ее «изюминка» – система развития дошкольников через театрализованную деятельность. Постановка мини-пьес позволяет детям успешно овладевать родной речью.

Зоряна Гребеник говорит, что ее успех был бы невозможен без очной либо заочной помощи родителей ее подопечных малышей, а также коллег, заведующей «Светофориком» Надежды Харитоновой и всех-всех-всех, кто «болел» за свою землячку.

И последнее. От Рязани до Невинномысска около 1100 километров. Но даже на таком расстоянии в ходе телефонного разговора я почувствовал, как перехватило дыхание у Зоряны Гребеник после безобидного, казалось бы, вопроса:

– Зоряна Михайловна, вы успели соскучиться по своим малышам, которые ждут вас в «Светофорике»?

– Конечно, – после минутной паузы прозвучал искренний ответ. – Безумно соскучилась!