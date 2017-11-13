Фото: Отдел пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю

Авария произошла 13 ноября около девяти вечера. В это время автомобиль «БМВ» двигался по улице Руставели со стороны улицы Попова. Совершая поворот налево на переулок Можайский, водитель иномарки не пропустил автомобиль «Дэу Матиз», в результате чего произошло столкновение. Автолюбительницу, находившуюся за рулем «Матиза», доставили в больницу с ушибами и ссадинами. Водитель «БМВ» не пострадал, сообщили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.