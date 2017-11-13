Фото: Отдел пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю

Малоопытный водитель скончался после столкновения в Шпаковском районе. 10 ноября примерно в 6 часов утра молодой человек находился за рулем «Лады Ларгус» и двигался по трассе «Северный обход города Ставрополя» в сторону Михайловска. Не справившись с управлением, он допустил выезд на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «ГАЗ-172411». Водителя «ГАЗели» доставили в больницу с диагнозом «сочетанная травма» доставлен в больницу. 25-летний водитель «Лады» скончался на месте происшествия. Водительское удостоверение молодой человек получил три года назад, сообщили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.