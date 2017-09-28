Откроет мероприятие выездная торговля сельхозпроизводителей Ставропольского края. Покупателям представят большой выбор продукции по оптимальным ценам. Это молочные продукты, говядина, свинина, мед, яйца, рыба, сезонные фрукты, овощи -картофель, капуста, лук, морковь, свекла, мясо птицы и многое другое. Ценители прикладного искусства смогут приобрести на ярмарке изделия ручной работы, в том числе, детские игрушки, предметы декора и быта.
Одной торговлей праздник не обойдется. Для гостей выступят творческие коллективы, после чего стартует необычный конкурс «Пугало огородное». В нем примут участие жители жилого района и города Михайловска.
В «Гармонии» в таунхаусах и других домах с участками проживают любители выращивать овощные грядки. В качестве защитников огорода владельцы используют пугала. На конкурсе представят самые оригинальные и интересные работы участников, а жюри выберет победителей и вручит им ценные призы.
Ключевым событием праздника станет одноименный розыгрыш качественной сельхозпродукции. У всех гостей мероприятия будет возможность выиграть вкусный приз — набор продуктов питания, которые предоставят участники выездной торговли.
На мероприятиях в жилом районе «Гармония» всегда много детей. Для них в субботу организуют работу арт-площадки с фотозонами, киноаттракционом, катанием на пони и лошади, аквагримом и другими развлечениями. Любителей полевой кухни угостят казачьей кашей.
Праздник продолжится кинологическим фестивалем «СуперПес 2017», который приурочен к официальному открытию в «Гармонии» дрессировочной площадки, соответствующей стандартам кинологической федерации. Владельцам домашних питомцев будет особенно интересно посмотреть на выступление служебных собак под руководством опытных кинологов. Любой желающий заводчик может представить своих питомцев в параде пород. А для юных кинологов пройдет конкурс «Ребенок и собака». Здесь же можно будет приобрести щенков на ярмарке-продаже. Начнется фестиваль «СуперПес 2017» в 12.00. Как ожидается, в нем примут участие собаководы из Ставрополя, Михайловска, Невинномысска и других городов Ставрополья.