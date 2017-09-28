В жилом районе «Гармония» рядом со Ставрополем 18 ноября состоится большой праздник под названием «Корзина изобилия».

Откроет мероприятие выездная торговля сельхозпроизводителей Ставропольского края. Покупателям представят большой выбор продукции по оптимальным ценам. Это молочные продукты, говядина, свинина, мед, яйца, рыба, сезонные фрукты, овощи -картофель, капуста, лук, морковь, свекла, мясо птицы и многое другое. Ценители прикладного искусства смогут приобрести на ярмарке изделия ручной работы, в том числе, детские игрушки, предметы декора и быта.

Одной торговлей праздник не обойдется. Для гостей выступят творческие коллективы, после чего стартует необычный конкурс «Пугало огородное». В нем примут участие жители жилого района и города Михайловска.

В «Гармонии» в таунхаусах и других домах с участками проживают любители выращивать овощные грядки. В качестве защитников огорода владельцы используют пугала. На конкурсе представят самые оригинальные и интересные работы участников, а жюри выберет победителей и вручит им ценные призы.

Ключевым событием праздника станет одноименный розыгрыш качественной сельхозпродукции. У всех гостей мероприятия будет возможность выиграть вкусный приз — набор продуктов питания, которые предоставят участники выездной торговли.

На мероприятиях в жилом районе «Гармония» всегда много детей. Для них в субботу организуют работу арт-площадки с фотозонами, киноаттракционом, катанием на пони и лошади, аквагримом и другими развлечениями. Любителей полевой кухни угостят казачьей кашей.

Праздник продолжится кинологическим фестивалем «СуперПес 2017», который приурочен к официальному открытию в «Гармонии» дрессировочной площадки, соответствующей стандартам кинологической федерации. Владельцам домашних питомцев будет особенно интересно посмотреть на выступление служебных собак под руководством опытных кинологов. Любой желающий заводчик может представить своих питомцев в параде пород. А для юных кинологов пройдет конкурс «Ребенок и собака». Здесь же можно будет приобрести щенков на ярмарке-продаже. Начнется фестиваль «СуперПес 2017» в 12.00. Как ожидается, в нем примут участие собаководы из Ставрополя, Михайловска, Невинномысска и других городов Ставрополья.