Студентка Северо-Кавказского федерального университета Александра Демиденко стала чемпионкой первенства России по карате-кекусинкай, прошедшего в Самаре.

Александра Демиденко

Всего в престижных соревнованиях участвовали более 400 спортсменов со всей России в возрасте от 12 до 17 лет. Ставрополь представляла первокурсница Института математики и естественных наук СКФУ Александра Демиденко. Юная спортсменка выступала в категориях «юниоры» и «до 60 кг». Девушка уверенно дошла до финала, где ее ждал серьезный соперник – чемпионка мира прошлого года. Поединок выдался непростым, но ставропольчанке удалось вырвать победу.

Карате Александра занимается уже восемь лет. В копилке ее наград «золото» на юношеских чемпионатах Европы и России, два «серебра» на первенстве нашей страны. И вот очередная заслуженная победа. Как признается чемпионка, ее главные принципы в спорте – выжимать все на максимум, верить в себя и никогда не сдаваться. Впереди у Александры подготовка к первенству Европы, которое пройдет в марте 2018-го, где Александра рассчитывает подтвердить свой чемпионский титул прошлого года.