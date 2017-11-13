Нефтекумский школьник Василий Думин вошёл в число победителей Всероссийского конкурса сочинений в номинации «Приведи в порядок свою планету». Церемония награждения проходила 2 ноября в Москве в министерстве образования и науки РФ. А на днях мы встретились с юным победителем в его школе.

Первым уроком была литература, поэтому учительница Ольга Павловна Васильева, организовывая встречу с талантливым ребенком, предложила нам прийти заранее. Вася уверенной походкой вошёл в класс, слегка взъерошенный и, пригладив рукой непокорный чуб, неожиданно проронил:

– А мы ведь полтора денька добирались на поезде до Москвы, там было очень интересно!

Мальчишка очаровывает с первых минут общения. Он с удовольствием рассказывал о поездке в столицу, куда отправился с папой, в самых мельчайших подробностях. Какая необыкновенно красивая Красная площадь, как попал в детский городок профессий «Кидзания» – там поработав «в банке» и «реставратором в музее», заработал немного бонусов, и сколько увлекательных профессий мог бы ещё освоить – вот только времени было немного.

Но самым торжественным моментом было, конечно, само награждение. Чествовали пятиклассника вместе с остальными конкурсантами. Церемония началась с выступления директора Департамента государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки России А. Петрова, он приветствовал финалистов, отметив, что Всероссийский конкурс сочинений стал заметным и значимым событием, как для участников, так и для всех тех, кто неравнодушен к настоящему и будущему образования и культуры России.

Напомним, что конкурс сочинений проводится в нашей стране в третий раз. В этом году Вася оказался в числе трёх победителей из Ставропольского края. В прошлом году он занял первое место в районном этапе, затем его награждали в Ставрополе, как финалиста краевого конкурса. Теперь же Василий Думин занял первое место в районе и стал абсолютным победителем в крае.

И представьте реальные масштабы конкуренции: всего во Всероссийском конкурсе в школьном этапе поучаствовало 11 938 ставропольских школьников, в муниципальном – 1422, в региональном – 99 ребят. На федеральный этап была представлена 291 работа из 85 субъектов России! Сочинения талантливых конкурсантов вошли в сборник. Вася с гордостью показал объемную книгу, открыв на 101-ой странице, где помещена его сказка, которую пятиклассник, как сам утверждает, написал для взрослых. Она на тему экологии, называется «Сказка о том, как царь Берендей с Ленью и Жадностью боролся». Учитывая законы жанра, в произведении есть всё – и острый намёк, и добрый урок. Комментировать её нет смысла, нужно обязательно прочитать.

– Таких детей нужно непременно поддерживать, помогать развиваться дальше, – говорит учитель русского языка и литературы Ольга Павловна Васильева, замечая, что в классе много таких же необычных учеников, каждый уже личность.

Кстати учителям – наставникам, которым удалось заинтересовать ребят своим предметом, привить любовь к чтению и слову министр образования и науки РФ Ольга Васильева в своём предисловии к сборнику адресовала особые слова благодарности.

Удивительно и то, что помимо литературы, одним из любимых предметов у Василия Думина остаётся математика. В будущем он мечтает стать инженером, чтобы создавать машины, которые облегчать жизнь людям, но не нанесут вреда окружающей среде.

– Они будут и полезными, и экономичными, – уточняет Василий,- а вот сказки я пишу с «глубокого детства».

Мальчик заметил, что благодаря маме, много читает, предпочитая иногда компьютер (куда же без него современному подростку?) хорошей книге. Сейчас, например, его увлекают детективы Конан Дойля. Как и большинство мальчишек любит фантастику. И жанр сказки для сочинения тоже выбрал неслучайно – посоветовала учительница, учитывая творческие способности. Одобрила и мама, с которой Вася поделился своей идеей.

Если будущее за такими ребятами, как Вася Думин, то можно быть уверенным, что мир спасен! Что в нём непременно будет достигнута та гармония между человеком и природой, о которой так модно теперь говорить. А вместо бездумных любителей скорой наживы займут умные и чуткие люди… Вот на такие мысли и наводит его небольшая, но поучительная сказка.

* * *

Сказка о том, как царь Берендей с Ленью и Жадностью боролся

Жил-был в тридесятом царстве царь Берендей. Жил он счастливо и бед не знал. Царство его процветало. Но однажды напали на царство Берендеево Лень и Жадность. Схватили они Берендея и упрятали в темницу.

Долгие годы томился там царь, и тяготили Берендея думы о судьбе его государства. Знал он, что погибель пришла в его царство. Но некому было спасти царя. Всех богатырей околдовали Лень и Жадность. И лишь один из них избежал плена колдовства. А имя его – Илья Муромец. Отправил его царь за границу, чтобы Илья посмотрел, как живут другие царства-государства. Богатырь и не подозревал, какая пришла беда на его родную землю. А когда вернулся, то ужаснулся. «Нужно срочно царя выручать!» – решил Илья Муромец.

Отправился Илья к темнице, где держали царя. Отчаянно бились слуги Лени и Жадности: забрасывали мусором, сами бросались на него. Но Илья пробился к царю и освободил его.

Вышел царь-батюшка на свет божий. И что он там увидел? Везде были кучи мусора, на деревьях висели гирлянды из фантиков, по улицам текли сточные зловонные воды. Но больше всего царя удивил прохожий, который бросил пакет с мусором себе под ноги и спокойно пошёл дальше. Хорошо постаралась Лень!

Понял царь Берендей, что нужно скорее гнать врагов с земли царства. Но слишком сильны враги. Им вдвоём с Илюшей их не одолеть. Срочно нужна помощь. И пошли они в путь искать союзников.

Перво-наперво они отправились к Лешему в Сказочный лес. Был этот лес прежде чудесным: пели в нём райские птицы, жили чудные животные, росли высокие и прекрасные деревья. Но как изменился Сказочный лес! Вокруг одни пеньки, нет ни райских птиц, ни чудных животных. Зато дом Лешего выше всех похвал – резной деревянный терем. Вошли царь Берендей и богатырь Илья Муромец в терем и увидели Лешего, сидящего за большим дубовым столом и пересчитывающим деньги.

Воскликнул царь Берендей: «Что ты, Леший, наделал! Ты же был другом леса. Зачем ты его погубил?» А Леший отвечает: «Некогда думать о природе. Я лес продаю и становлюсь богаче». Понял царь Берендей, что овладела Лешим Жадность. Расколдовать его можно только волшебным словом. А слово то – экология. Произнесли это слово царь Берендей и богатырь Илья Муромец трижды, и стал Леший прежним – щедрым и приветливым. Когда он увидел, что натворил, бросился просить у царя прощения. Поведал царь, что случилось, Лешему. И сказал, что победить зло можно только всем вместе. «Ты с нами, Леший?» – спросил царь. «Конечно, пора восстановить наши владения!» – ответил Леший.

Отправились они к следующему соседу– Бабе Яге. За несколько километров до владений Бабы Яги расстелился чёрный ковёр из гнилой травы. По пути к Бабе Яге они не встретили ни одного цветочка, ни одного кустика, ни одной зелёной травинки. Когда они подошли поближе, увидели много взлетающих и приземляющихся золотых ступ, а вокруг них валил густой дым. Дыма было так много, что спутники долго чихали и кашляли. Оказалось, что Баба Яга такси-сервис открыла. Наконец друзья зашли в избушку-дворец, в которой лежала на печи Баба Яга. Она и не думала о природе и чистом воздухе, а хотела лишь только разбогатеть. Её Берендей тоже расколдовал и принял в союзники.

Вчетвером друзья отправились во владения Водяного. Было когда-то озеро Лакйаб чистым и прозрачным. Настолько прозрачным, что было видно, как по его дну шныряют удивительные рыбки. Берег искрился белоснежным песком, а вокруг озера росли плакучие ивы. Но Лакйаб изменился, когда Водяным овладела Жадность, и он стал нефтяным королём. На поверхности озера плавала мёртвая рыба, берег покрыли нефтяные пятна, ивы погибли. Водяного расколдовали не с первого раза: глухой он был, не слышал волшебного слова «экология». Но удалось спасти и его от чар Жадности и Лени.

Осталось обратиться к последнему союзнику – Змею Горынычу. Жил Змей в горах, где обитали необычные создания – горные Ызоки. У них были вкусное мясо и молоко, а также прекрасный тёплый мех. Добрались наши путешественники до пещеры Змея и увидели вывеску: «Змей Горыныч всех накормит и оденет!». Друзья сразу почувствовали что-то неладное. Ведь по пути они не встретили ни одного Ызока. Путешественники узнали, что Змей Горыныч открыл швейную фабрику и мясокомбинат. Охотники носили ему туши Ызоков, беспощадно уничтожая их. Это поставило вид этих животных на грань вымирания. И тут помогло волшебное слово «экология».

Стали они думу думать, как донести волшебное слово «экология» до всех жителей царства. Решили они взобраться на самую высокую башню в центре столицы тридесятого царства и громко-громко прокричать волшебное слово. Много дней и ночей шли они к своей цели, и путь этот им показался вечностью. Трудно им было дышать, изнемогали они от жажды. Но всё же добрались до цели. Прокричали громко все вместе волшебное слово, и спали чары с жителей царства Берендеева. Всем царством победили они Лень и Жадность: убрали все улицы, очистили озеро, посадили лес. А на следующий день царь Берендей издал указ об охране природы. Много лет пришлось восстанавливать погубленное, но трудолюбие и упорство помогли им справиться с бедой.

В.Думин