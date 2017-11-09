Участники от 8 до 65 лет в парке Победы Ставрополя соревновались в спортивном ориентировании. Более 200 человек из Пятигорска, Михайловска, краевого центра и Армавира приехали на 5-й этап Открытого личного Кубка, Открытые личные соревнования города по спортивному ориентированию «Ставропольский компас – 2017».

На бегу ориентировщик с помощью компаса и карты решает многоходовые задачи: выбирает путь, контролирует направление и расстояние...

В дисциплине «кросс-выбор» нужно было из 24 контрольных пунктов, спрятанных в лесу, найти определенное их количество в зависимости от возрастной категории.

В общекомандном зачете среди девочек 11 лет победила Сопина Алина из «Центра внешкольной работы г.Ставрополя» , в возрастной категории 21 год «золото» у Татьяны Чемерисовой из Икар МБУ ДО ЦВР, среди женщин 35 лет вперед вырвалась Зайцева Анжела из Икар МБУ ДО ЦВР, в категории 45-летних победила Зеленская Ирина из Шпаковской ДЮСШ. Среди мужчин аналогичных возрастных категорий победили Никита Денисов из ЦДЮТиЭ им. Лейцингера, Пятигорск, Роман Губарев, Жиров Олег из Шпаковской ДЮСШ и Степанович Виталий из Армавира соответственно.