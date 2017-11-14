Фото: kislovodsk.w-ip.ru

С 11 декабря из Ставрополя в Адлер начнет постоянно ходить прямой поезд. Билеты на сайте РЖД можно приобрести уже сейчас. Купе – от 1926 рублей, плацкарт – от 718. Транспорт будет передвигаться по обычному графику: 1 раз в 4 дня. А на новогодние праздники ( с 23 декабря по 2 января) поезд будет курсировать через день, как и на майские небольшие каникулы (с 1 числа по 11). В пути пассажиры проведут 14 часов. Пункты остановок: Палагиада, Изобильный, Передовая, Новоалександровск, Кропоткин, Армавир, Белореченская, Туапсе, Лазаревское, Сочи.