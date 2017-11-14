12 ноября баскетболисты сыграли в третьем туре VI-го Чемпионата Ставропольского края среди мужских команд производственных коллективов, городов и муниципальных образований на Кубок Губернатора.

В первой игре сражались команда «Теплосеть» (Ставрополь) и команда «Феникс» (Ставрополь). Бой был жарким, но победили «тепловики» со счетом 65:56. Вторая игра «Вепрей» из Михайловска и «Союза» из Ипатово закончилась в пользу «михайловцев» со счетом 79:36. Разрыв между очками «Руси» из Михайловска и команды «Крайбольница» из Ставрополя в третьей игре был минимальным – 55:51. Победителем стали ставропольчане. В четвертой игре тура за первенство боролись «Молочный комбинат «Ставро-польский» и команда СтГАУ. «Молочники» одержали победу со счётом 84:71.