Фото: Отдел пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю

В ДТП в Шпаковском районе погиб пешеход. Несчастный случай произошел с 13 на 14 ноября в полуночь на автодороге «Ростов-на-Дону-Ставрополь» . Водитель автомобиля «ВАЗ-21099» направлялся в Пелагиаду со стороны Ставрополя. Потеряв контроль над управлением транспортным средством, мужчина по невнимательности наехал на переходящего проезжую часть пешехода. Потерпевший скончался на месте аварии. Степень вины участников ДТП выясняется, сообщили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.