Фото: пресс-служба администрации Кисловодска

Середина ноября, Новый год все ближе и те, кто предпочитает его встречать активно уже покупают билеты в свое зимнее приключение. В 10-ку самых популярных для встречи любимого праздника городов у россиян вошел Кисловодск. Также в этом рейтинге: Сочи, Санкт-Петербург, Москва, Казань, Екатеринбург, Ярославль, Кострома, Нижний Новгород и Калининград.

В среднем за 10 ночей на КМВ туристы платят порядка 2300 рублей в день. Это самый бюджетный вариант среди других. В Москве встретить праздники обойдется дороже всего. Поэтому приезжие проводят в столице страны около 5 дней и платят по 5,9 тысяч рублей в сутки за проживание. В Питере придется разориться на 4,8 тысяч рублей в сутки, в Казани – на 3,7 тысяч рублей, в Сочи, куда россияне едут в среднем на неделю — на 4,9 тысяч рублей в сутки, сообщили в пресс-службе администрации Кисловодска.