Римма Иванова

В 2013 году национальной киностудией «Беларусьфильм» создан документальный фильм «Святая Римма» (режиссер Валерий Карпов) о героине Первой мировой войны, нашей землячке, единственной женщине в истории России, награжденной орденом Святого Георгия IV степени, Римме Михайловне Ивановой.

В титрах фильма не была указана книга Юрия Христинина «Сестра милосердия» (1987), которая использовалась при его подготовке и цитировалась достаточно объемными выдержками.

Юрий Христинин

Журналист Юрий Христинин одним из первых на Ставрополье много лет назад занялся кропотливой поисковой работой, его находки и публикации способствовали восстановлению памяти о подвиге Риммы Ивановой. И вот теперь специалистами киностудии «Беларусьфильм» внесены необходимые изменения в титры, и фильм «Святая Римма» с указанием ссылки на авторство Юрия Николаевича Христинина (1942 - 2008) выложен в открытый доступ в исправленном виде.