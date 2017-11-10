Фото: пресс-служба администрации Ставрополя Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

Руководитель Ставропольской школы № 42 с углубленным изучением английского языка Наталья Воронина стала лауреатом Всероссийского конкурса «Директор школы – 2017» и признана победителем в номинации «Директор – Экономист».

Путь к таким результатам был непростым: сначала педагог прошла заочный этап конкурса, в котором приняли участие более 300 коллег из разных регионов России, потом был очный тур. В нем участвовало 30 человек. На днях глава Ставрополя Андрей Джатдоев поздравил Наталью Воронину с победой, отметив, что для наших педагогов такие результаты стали доброй традицией и результатом большого ежедневного труда.