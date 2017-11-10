Фото: пресс-служба министерства культуры СК Фото: пресс-служба министерства культуры СК Фото: пресс-служба министерства культуры СК

В Изобильненском районе больше 1000 участников в возрасте от 6 лет до 21 года съехались на V региональный фестиваль-конкурс хореографического искусства «Ритмы 45-й параллели». Танцоры выступали в различных направлениях: народная и бальная хореографии, классический и спортивный танцы, belli dancе, стрит-шоу, break dance, деми-классика.

Гран-при судьи отдали «народникам» — ансамблю «Фантазия», покорившему зрителей исполнением номеров «Казачий танец с нагайками» и «Казаки», сообщили в пресс-службе министерства культуры СК.