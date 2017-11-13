Фото: Елена АРЦИМОВИЧ

-Аксинья, у тебя редкое имя. Как же тебя можно ласково называть? Как мама зовет?

– Аксинья.

Сидит на скамье у поля – пацан пацаном. Смотрит в сторону, нетерпеливо хлопает рукой по мячу. И вдруг бросает на меня взгляд – а глаза красивые, задорные, глядят с интересом.

– Ну а как мальчишки в команде зовут?

Повторяет упрямо:

– Аксинья.

Но у мальчишек свой резон. Когда начинается игра, не до сантиментов: «Ксюха, бей! Давай, Ксюха!». Аксинья – красиво, но Ксюха – короче. И Ксюха бьет. Она для них свой парень.

Сейчас Аксинье Гоменко десять, в футболе уже четыре года. Футболисты и отец, и брат. Династия. И все же…

– Ноги, наверное, в синяках?

Закатывает штаны, роняет небрежно:

– Это что… Вот в Питере на турнире мы с одной девочкой головами стукнулись.

– Плакали?

Чуть удивленно:

– Нет.

– А от чего ты можешь заплакать?

Молчит. Потом говорит:

– Если ссоримся. Дома.

– А если сердишься? На поле. Ну, игра не ладится…

Улыбается:

– Толкаюсь.

– Разве можно?

Снова улыбается:

– Можно. Только нужно правильно.

С прошлого года Аксинья в школе футбольного мастерства «Невский фронт», играет за питерскую команду. Она полузащитник. Как говорит ее светлоградский тренер – преподаватель районной ДЮСШ Виктор Иванович Иванов, «универсал»: надо – нападает, надо – защищает. Не боится забивать головой.

Судя по всему, она вообще мало чего боится.

– Чем тебе нравится футбол?

– Люблю удары, финты. Люблю бегать.

Аксинья рассказывает о тактике, которую разрабатывает тренер, и о том, что иногда нужно брать игру на себя.

– Как это «на себя»?

– Ну, когда другие начинают слабеть.

В любое время года, в любую погоду в шесть утра Аксинья выходит на пробежку.

– Не боишься? А собаки?

Пожимает плечами:

– У нас дома семь собак, пять охотничьих и две таксы.

После того как мама показала дочь одному из питерских тренеров, та уже не раз хорошо себя зарекомендовала. В своей группе стала лучшим игроком в турнире «Весенний Петербург» (причем команда девочек играла против команды мальчиков) и в отборочном туре чемпионата России. Сейчас Аксинья учится в пятом классе. В планах – к седьмому переехать в Питер, а может быть, даже в Москву - попытаться поступить в футбольную школу «Чертаново».

– Я пообещала папе, что у меня будут и «Золотая бутса», и «Золотой мяч», – говорит Аксинья.

– А если не получится?

Смотрит спокойно:

– Буду стараться.

Виктор Иванов начинает тренировку, и Аксинья наконец срывается со скамьи – в игру. Она бежит по полю – легкая, как ветер. Бьет по мячу, переворачивается, падает. И даже издали видно, что она счастлива. Ребята выстраиваются гуськом: готовятся по очереди атаковать ворота. Смеются, толкаются:

– Ты бы за кого играл?

– Я? За Бразилию!

– А я за Францию!

– Стойте! Меня не спросили! Я – за Испанию!

Как ни печально, но России в их планах нет. Тренер дает задание, и, пока ребята выполняют футбольные упражнения, мы перебрасываемся еще парой фраз. В них все: и боль, и досада, и даже причина многочисленных поражений российской сборной. На соревнования, на поездки петровских футболистов деньги спортшколе практически не выделяются. Нет автобуса. Тренер рассказывает, как, бывало, его ребята, выиграв турнир, не могли принять участие в следующем этапе просто потому, что им не на чем было ехать. Сейчас выезжают только благодаря помощи Ю. Третьякова – директора ООО «НД-техник». Ему же спасибо за то, что у футболистов есть форма.

На прошедшем нынешним летом первенстве края петровская команда вышла на шестое место из сорока возможных. Отличный результат, не правда ли? Жаль только, что это не благодаря, а вопреки.