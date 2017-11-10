Самую совершенную «фабрику овощей» в мире открыли 13 ноября в окрестностях Кисловодска

Фото: Николай БЛИЗНЮК Тепличный комплекс ООО «Долина солнца» группы компаний «Белая дача» Фото: Николай БЛИЗНЮК Фото: Николай БЛИЗНЮК Фото: Николай БЛИЗНЮК Фото пресс-службы губернатора СК Тепличный комплекс ООО «Долина солнца» Фото пресс-службы губернатора СК Фото пресс-службы губернатора СК Председатель наблюдательного совета группы компаний «Белая дача» Виктор Семёнов Фото пресс-службы губернатора СК Фото пресс-службы губернатора СК Тепличный комплекс ООО «Долина солнца»

В торжественном открытии первой очереди суперсовременного тепличного комплекса ООО «Долина солнца» группы компаний «Белая дача» приняли участие Министр сельского хозяйства Российской Федерации Александр Ткачев, губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, члены краевого правительства, руководители компании-инвестора и многие другие.

Фото: Николай БЛИЗНЮК Владимир Владимиров, Александр Ткачёв и Виктор Семёнов (слева направо) нажали символическую кнопку запуска технологической линии теплицы

В создание уникального тепличного комплекса в окрестностях Кисловодска группа компаний «Белая дача» намерена вложить два с половиной миллиарда рублей. Инвесторы уверяют, что он будет лучшим не только в России, а и в мире. Тому есть две главные предпосылки: самое совершенное на сегодняшний день оборудование и самые лучшие климатические условия для овощеводства в стране.

Фото пресс-службы губернатора СК Тепличный комплекс ООО «Долина солнца»

Группа компаний «Белая дача», которой в будущем году исполняется сто лет, является многопрофильным холдингом с огромным оборотом. Все свои предыдущие тепличные комплексы фирма строила в Московской, Ярославской областях и в республике Татарстан, где климатические условия далеки от идеальных. В окрестностях же Кисловодска растения получают солнечной энергии в год примерно столько же, сколько на юге Италии. Поэтому руководство компании решило создать здесь самую лучшую в мире «фабрику овощей» площадью 15 гектаров. Для этого закупили полностью роботизированное оборудование, исключающее вмешательство человека в процесс выращивания мини-салатов и томатов. Компьютер с точностью до миллиграммов подает питательные вещества вместе с поливной водой. Это гарантирует высочайшее качество овощей, которые будут поступать, прежде всего, на перерабатывающие предприятия «Белой Дачи», а также в предприятия «Макдональс». Благодаря высокой плотности посадки урожай с единицы площади тоже будет значительно больше, чем в обычных теплицах. Даже первая очередь тепличного комплекса, по расчетам специалистов будет давать в год 500 тонн мини-салатов и 1500 тонн томатов.

Фото пресс-службы губернатора СК Александр Ткачев

Выступая на торжественном митинге, Александр Ткачев рассказал, что еще несколько лет назад его убеждали, что при нашем климате в России никогда не удастся производить достаточно свежих салатов, а потому надо сосредоточиться на их закупке за рубежом. Однако, тепличный комплекс в окрестностях Кисловодска наглядно показывает: организовать импортозамещение салатов в России вполне возможно.

Фото пресс-службы губернатора СК Тепличный комплекс ООО «Долина солнца»

Губернатор Владимир Владимиров тепло поблагодарил инвестора и федерального министра за их вклад в развитие сельского хозяйства на Ставрополье. В частности, в создание тепличного комплекса «Солнечная долина», где будет 200 рабочих мест с отличными условиями труда и достойной зарплатой.