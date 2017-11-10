Фото: ОМВД России по Невинномысску Шайка угонщиков-гастролеров похищала в Невинномысске автомобили и сдавала их на лом

В дежурную часть отдела полиции в Невинномысске обратилась женщина. Она поведала о пропаже своей легковушки – ВАЗ-2106. В ходе операции «Перехват» группа немедленного реагирования обнаружила автомобиль с угонщиками на одной из улиц.

Как вскоре выяснилось, четверо задержанных иногородних граждан ранее были неоднократно судимы, в том числе за кражи и угоны машин.

Дальнейшее же расследование показало: кроме описанного случая, две недавние кражи легковушек в городе химиков и один угон – также дело рук заезжих автоворов. Гастролеры разбирали похищенные автомобили и сдавали их в пункты приема металлолома.

Как сообщили в отделе МВД России по Невинномысску, в отношении задержанных возбуждены уголовные дела.