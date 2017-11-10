Фото: пресс-служба администрации Кисловодска

К 90-летию ветерана Андрея Тройно из Кисловодска ему пришла телеграмма от Президента страны Владимира Путина. Передал ее приехавший с поздравлениями глава города Александр Курбатов.

Андрей Гаврилович, переживший Великую Отечественную войну за свою долгую жизнь успел обзавестись большой семьей. Его день рождения приехали отметить из Санкт-Петербурга и Франции дети, внуки и правнуки. Один из правнуков ветерана стал подполковником. Для него пример мужества деда стал определяющим при выборе профессии.

Юбиляр полон сил и собирается встретить 100-летие.