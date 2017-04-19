Фото: Эдуард КОРНИЕНКО Открытие памятной таблички на здании первой сберкассы в Ставрополе по улице Советской, 3. Фото: Эдуард КОРНИЕНКО Алексей Чванов

В краевом центре на здании первой сберкассы появилась памятная табличка.

Идея воплощена Ставропольским отделением Сбербанка России. Событие было приурочено ко Дню работников банка, который ежегодно отмечается 12 ноября.

В 1886 году первая касса, ознаменовавшая начало сберегательного дела в нашем крае, открылась в здании губернского казначейства – ныне это памятник архитектуры по улице Советской, 3, в центре Ставрополя. «В истории города есть много страниц, связанных с именами значимых для науки, литературы, и искусства людей. Теперь в ней появится еще одна, которая будет напоминать о том, что Ставрополь играл и продолжает играть значимую роль в экономической жизни региона. Что трудами и стараниями десятков поколений предпринимателей, людей бизнеса, простых горожан, чьи имена забыты, по крупицам созидался один из крупнейших городов на Северном Кавказе, который недавно отметил 240-летие», – сказал на церемонии установки таблички управляющий Ставропольским отделением Сбербанка Алексей Чванов.