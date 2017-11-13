Фото: пресс-служба СУ СКР по СК

В Предгорном районе пропала женщина, 1979 года рождения. Вечером 28 октября она вышла из квартиры дома на улицы Решетникова в городе Лермонтове и до сих пор не вернулась.

Приметы: на вид 35-40 лет, рост 180-186 см, телосложение среднее, темные длинные волосы, голубые глаза.

Была одета в синие джинсы, голубую кофту, черную куртку и темные сапоги.

Всех, кому что-либо известно о судьбе женщины, просят сообщить по телефонам: 8(879-61) 5-06-90 или на короткий номер: 02, сообщили в пресс-службе СУ СКР по СК.