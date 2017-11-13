«Когда мне было столько же лет, как тебе сейчас, я посадил это дерево, а теперь оно кажется выше неба», – задумчиво скажет какой-нибудь из этих выросших второклассников своему сыну или дочке.

Фото: Эдуард КОРНИЕНКО Дарья Буценко Фото: Эдуард КОРНИЕНКО

Маленькие дрожащие саженцы дубов, туй и каркасов младшие школьники высадили во дворе одной из многоэтажек Ставрополя субботним утром. Вклад в кислородное будущее земли школьники вносят по всей стране в рамках проекта «Подари земле дерево». А чтобы доброе дело свершилось и в краевом центре, акцию поддержал фонд по сохранению природы «Экологическое развитие». Он выиграл грант правительства Ставрополья, за счет которого стала возможна реализация проекта. И, кстати, волонтеры фонда взяли на себя заботу по подготовке саженцев.

Фото: Эдуард КОРНИЕНКО

Ребят проинструктировали, как правильно вынимать саженцы из маленьких горшков, и предложили в дальнейшем навещать «питомцев». А вот рекомендация поговорить со своим деревом, сказать ему добрые слова вызвала всеобщий детский смех. Впрочем, экологическую миссию малыши исполняли с удовольствием. Как и пришедшие с ними родители. И хотя организаторы предупреждали: «Один ребенок – один саженец», все же некоторые взрослые не удержались и присоединились к процессу, погружая руки в холодную землю и бережно расправляя маленькие листья.

Фото: Эдуард КОРНИЕНКО

Вот и 9-летняя Дарья Буценко с помощью мамы Анны и младшей сестренки посадила несколько деревцев: и дуб, и тую. Место посадки довольно приметное, и мама девочки говорит, что они планируют приехать как-нибудь ради интереса, и посмотреть как прижились их саженцы. Хотя вершить добро детей призвала альма-матер, семья не раз жертвует субботним сном для подобных акций, не упуская возможность сделать мир чуточку зеленее и добрее. В этот раз важное дело Дарья исполнила самостоятельно. Ведь всем известно, что каждый состоявший взрослый в свое время дерево уже посадил! И все же некоторые родители не удерживались и присоединялись к процессу, Наблюдая за этим, понимаешь, что недолго соприкосновение с природой становится таким необычным и драгоценным в современном бегущем мире...