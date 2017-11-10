В начале ноября в Пятигорске прошла Экспертная школа лидеров некоммерческих организаций, собравшая на одной площадке более 60 руководителей НКО, молодежных активистов и представителей общественных объединений края.

Фото: Илья БАСОВ Фото: Илья БАСОВ Фото: Илья БАСОВ Фото: Илья БАСОВ

Главная цель мероприятия заключалась в том, чтобы создать условия для включения руководителей некоммерческих организаций в проектную деятельность, познакомить с направлениями работы НКО.

В течение двух дней участники посещали лекции представителей бизнеса, власти, руководителей организаций. В качестве спикеров выступили начальник управления по взаимодействию с институтами гражданского общества аппарата Правительства СК Владимир Вышеславов, депутат Думы края Николай Новопашин, заместитель председателя комитета СК по делам национальности и казачества Алексей Чаплыгин.

В первый день участники прошли веревочный курс на сплочение, смогли поближе узнать друг друга и уже к началу образовательной программы активно включились в работу.

Первый обучающий блок предполагал знакомство с понятием «Некоммерческая организация». К концу первого образовательного дня эксперты разбирались с вопросами роли молодежи в образовании НКО, поиске инвесторов для благосостояния своей организации, участии молодых лидеров в грантовых конкурсах.

В программу мероприятия также вошли тренинги от молодежных лидеров края. Так, автор проекта «Краевая школа политики» Дарья Зинковская поделилась своим опытом создания и руководства общественной организацией и призвала участников всегда двигаться к цели.

Член Этнического совета края Париса Фарахманд научила максимально быстро и эффективно решать сложные жизненные задачи и познакомила с навыками самопрезентации. Деловая игра «Мы в НКО» заставила участников за один час создать проект, разработать программу развития и найти источники финансирования организации, а затем презентовать дирекции экспертной школы.

Второй день был не менее насыщенным на встречи и мастер-классы. На этот раз ребята смогли узнать подробно о процессе проведения избирательной кампании, подискутировать на тему выборов 2018 года и узнать пути решения проблемы политической активности граждан.

По итогам школы все начинающие эксперты получили сертификаты участников. «Экспертная школа лидеров некоммерческих организаций» станет ежегодным проектом для подготовки команды специалистов с активной гражданской позицией, обладающих экспертными знаниями в области управления проектами, менеджмента и экономики.