Столица СКФО в эту пятницу приобретет шарм 50- х. На фестиваль-конкурс джазовой музыки «Пятигорская осень — 2017» съедутся 35 групп и сольных исполнителей всех направлений этого жанра. Ожидаются гости из Невинномысска, Георгиевска, Железноводска и краевого центра. Судейскую коллегию возглавит заведующий отделением «Музыкальное искусство эстрады» Ставропольского краевого колледжа искусств Олег Щербин.

Начнется фестиваль 17 ноября в 13:00 в ГДК № 1, сообщили на официальном сайте города-курорта Пятигорска.