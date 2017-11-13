Фото пресс-службы ДСК

13 ноября председатель Думы края Геннадий Ягубов начал еженедельное рабочее совещание с приятного: в адрес депутатов и аппарата поступила благодарность от заместителя председателя Госдумы России Ирины Яровой за организацию заседания президиума Совета законодателей РФ, прошедшего в Ставрополе в конце октября. Далее перешли к рассмотрению вопросов подготовки к очередному ноябрьскому заседанию. Продолжается работа над законопроектом о курортном сборе. Юрий Белый, возглавляющий комитет по бюджету, налогам и финансово-кредитной политике, подвел итоги публичных слушаний по проекту закона о бюджете края на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.

Председатель комитета по социальной и молодежной политике, образованию, науке, культуре и средствам массовой информации Валентина Муравьёва обратила внимание коллег и недостаток мест в дошкольных образовательных учреждениях, в частности, от этой проблемы страдает бурно растущий 204-й квартал краевого центра. Комитет по аграрным и земельным вопросам, природопользованию и экологии рассмотрит вопрос об использовании бюджетных средств края на реализацию госпрограмм по развитию сельского хозяйства.

Геннадий Ягубов предложил профильному комитету Думы выработать предложения по отказу от практики долевого строительства, напомнив, что данное поручение было дано Президентом России.