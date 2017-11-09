Стартует бесплатный образовательный курс для пожилых граждан «Прививаем культуру финансовой грамотности», запускаемый Банком России.

Обучение пенсионеров

Первые занятия назначены на 15 ноября. Они состоятся в Северо-Кавказском федеральном университете (ул. Пушкина, 1, корпус 21). Начало в 15 часов.

Как пояснили в краевом отделении Южного ГУ Центробанка, слушатели курса смогут узнать, как правильно сохранять средства и вести учет своих финансовых трат. Внимание также будет уделено безопасному и эффективному пользованию банковскими услугами, применению современных онлайн-технологий. Безусловно, специалисты расскажут и о том, как не стать жертвой мошенников и т.п. В курс входят четыре урока.

Ставрополь стал одной из первых площадок для реализации проекта. На 2017-2018 годы мероприятия в рамках проекта запланированы в 25 российских городах.

Направить заявку на участие можно по почте info@baba-deda.ru.