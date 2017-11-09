Родительская халатность стала причиной пяти аварий в выходные дни на Ставрополье. Одно из ДТП произошло 11 ноября примерно в 13:30 на 22 километре автодороги «Подъезд к городу Черкесску»в Кочубеевском районе. Водитель «ВАЗа-21103» двигался в сторону Черкесска и выехал на встречную полосу. В результате произошло лобовое столкновение с автомобилем «КамАЗ». Водитель легковушки практически не пострадал, чего нельзя сказать о пассажирах. С травмой головы и переломом бедра в больницу была доставлена 23-летняя женщина. Её 4-летний сын и 11-летний ребенок знакомых также сильно ударились головой, а 3-летняя дочь от полученных травм скончалась.

Вторая авария случилась по вине 15-летней жительницы Невинномысска. Автолюбительница села за руль автомобиля «ВАЗ-21093» без ведома родителей. 12 ноября около 01: 30 минут она и её 14-летняя подруга въехали в столб. В ДТП пострадала только пассажирка. Несовершеннолетняя бесправница от проверки на состояние опьянения отказалась. На место аварии были вызваны родители участниц и инспекторы по делам несовершеннолетних, сообщили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.