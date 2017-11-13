Фото: отдел пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю

Пять человек пострадали в Благодарненском районе при столкновении с грузовиком. 11 ноября около часа дня на 83 километре автодороги «Светлоград-Благодарный-Буденновск» водитель автомобиля «ВАЗ-21099» нарушил требования разметки и столкнулся с автомашиной «МАН» с полуприцепом-цистерной, который поворачивал налево. С серьезными травмами головы в реанимацию доставлены 13-летний и 8-летний пассажиры «ВАЗа». От удара головой пострадали отец, мать и родственница несовершеннолетних. На момент аварии все были пристегнуты ремнями безопасности, а водитель находился в трезвом состоянии, сообщили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.