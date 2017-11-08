Столкновение четырех автомобилей в Минераловодском городском округе спровоцировал лихач-рецидивист.

Выяснилось, что 9 ноября около пяти часов вечера водитель «УАЗа Патриот» ехал в направлении Пятигорска со стороны Минеральных Вод и, не выдержав безопасную дистанцию, столкнулся с впереди идущим автогрейдером. «Патриот» вылетел на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем «Ваз-21112». От столкновения у «УАЗа» отскочило колесо и приземлилось на «Ауди-А4». В результате аварии пострадал водитель «Патриота», у него перелом таза, и его пассажир, получивший перелом бедра и ушиб головы. С переломом голени доставлен в больницу водитель «ВАЗа». Как позже выяснилось, за последние два года водитель «УАЗа Патриот» нарушал ПДД более 82(!)раз. Львиная доля нарушений приходится на превышение скорости. Страхового полиса у виновника ДТП не оказалось, сообщили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.