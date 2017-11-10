В самом большом рукотворном парке Европы в Кисловодске могут появиться велокэбы, работающие от солнечной энергии. Такая информация была озвучена на совещании по развитию туристского потенциала городов СКФО. Совещание провела замминистра по делам Северного Кавказа Ольга Рухуллаева. После выступления мэра Магаса Беслана Цечоева с его рассказом о введенных в Ингушетии велотакси, отапливаемых остановках, подземных мусорных баках и велокэбах, председатель совещания предложила Кисловодску рассмотреть опыт столицы Ингушетии.