«Шаг в будущее» – так называются соревнования молодых исследователей Российской научно-социальной программы, которые прошли в Ставрополе.

Участниками стала молодежь Северо-Кавказского федерального округа. Жюри рассмотрело более ста научных работ. Их авторы – старшеклассники-лауреаты региональных и городских научных мероприятий из Ставропольского края, республик Северной Осетии – Алании, Дагестана и Ростовской области.

Программа соревнований была насыщенной. Открылась выставка исследовательских и инженерных проектов, участники представили научные разработки и проекты в области техники и инженерных знаний, математики, информатики, экономики, естественных и гуманитарных наук, и прикладного творчества. Кроме того, прошли лекторий с ведущими учеными и специалистами в области инновационной деятельности, научные мастер-классы, экскурсии в вузы Ставрополя.

В пресс-службе администрации города рассказали, что подведение итогов и награждение победителей пройдет сегодня.