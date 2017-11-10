Фото: КЦСОН Невинномысск Клиентов Невинномысского центра соцобслуживания от осенней хандры излечило купание в термальном бассейне

Более десяти лет в Невинномысском комплексном центре социального обслуживания населения развивают такое направление работы, как социальный туризм. Клиенты центра, пенсионеры и люди с ограниченными возможностями здоровья, уже побывали в десятках интересных мест, расположенных на Ставрополье и Юге России в целом.

А в наступившие хмурые, холодные дни туризм помогает активным невинномысцам бороться… с осенней депрессией. Так, ни малейших признаков хандры у подопечных центра не осталось после посещения термальных источников, расположенных неподалеку от города химиков.

Купание в горячей минеральной воде придало сил всем приверженцам здорового образа жизни. Причем посещением источников программа насыщенного событиями дня не ограничилась. По возвращении домой туристы поспешили в актовый зал центра соцобслуживания. Здесь состоялось общее чаепитие. Да не простое, а с музыкальным сопровождением, составленным из любимых композиций разных лет.