Через три дня после победы Октябрьской революции родилась советская милиция. 1 марта 2011 года милиция была переименована в полицию. Но профессиональный праздник, который теперь называется Днем сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации, по-прежнему празднуется 10 ноября.

Фото: Эдуард КОРНИЕНКО Владимир Акинин

Историю пишут люди. И самую правдивую пишут те, кто сам был участником событий. Подполковник полиции Владимир Акинин, сегодня заместитель председателя совета ветеранов ГУ МВД России по Ставропольскому краю, написал 18 книг, посвященных ставропольским милиционерам, которых всего шесть лет как называют полицейскими. Владимир Акинин из тех, кто, где родился, там и пригодился. Село Старомарьевское – практически Ставрополь. Самое интересное, что о милицейской карьере он не мечтал. Закончил Краснодарский институт культуры по специальности «режиссер театра». Судя по всему, состоялся бы и в творческой профессии.

Во время нашей беседы в его кабинет постучалась куча народу. Все спрашивали о наградах, которые будут вручать сотрудникам местных отделений полиции в день столетнего юбилея тех, кто «нас бережет». Подготовка к годовщине была в полном разгаре. И, судя по всему, мой собеседник был страшно занят, однако успевал отвечать на мои вопросы.

Его отправили в Афганистан, где шла никому не известная тогда война, когда дочке было всего семь месяцев. Позже, в начале 90-х годов прошлого века, В. Акинин был назначен директором парка имени Ленинского комсомола. Теперь это парк «Центральный», автор переименования – он сам.

Позже как старшего лейтенанта запаса его пригласили на собеседование в краевой милицейский главк, в итоге назначили инспектором управления по работе с личным составом. Владимир Акинин стоял у истоков создания психологической службы краевой милиции. Увы, новое подразделение оказалось более чем востребованным. 90-е годы прошлого века были на Ставрополье непростыми. Психологи понадобились как милиционерам, попадавшим в стрессовые ситуации, так и людям, оказавшимся не в то время и не в том месте.

Вспомним 1 сентября в Беслане, когда террористы захватили школу. С третьего дня трагедии сотрудники мобильной группы психологического обеспечения Ставропольского ГУВД в условиях ЧС уже были на месте событий. Потом работали в Бесланской больнице бок о бок со специалистами МЧС и Института им. Сербского. Психологи краевого главка оказывали первую медицинскую и экстренную психологическую помощь взрослым и детям, побывавшим в заложниках, их родным и близким. Только после помощи местному населению группа приступила к работе с личным составом милиционеров Республики Северная Осетия – Алания. Те не меньше нуждались в поддержке. Но милиционерам не по рангу жаловаться.

Фото: Эдуард КОРНИЕНКО Владимир Акинин

Большое количество негатива в жизни правоохранителя не может не дать о себе знать. Поэтому значение психологов для полицейских трудно переоценить, считает Владимир Акинин.

Еще он не мог не вспомнить, что журналисты иногда создают дополнительные сложности, как это было в Беслане, когда иностранные репортеры своими вопросами только усиливали конфликт. Наши-то хорошо понимали, как важно спасти людей и не раздуть огонь вражды между разными народами.

После Беслана, вспоминает Владимир Акинин, был создан учебный фильм, как вести переговоры с лицами, захватившими заложников. Его содержание и сегодня актуально.

Начальник ГУВД по СК В. Медведицков в свое время задал вопрос Владимиру Акинину, с какой даты считать становление ставропольской милиции. Долго копались в архивах и определили, что это было 10 июня, когда появились списки первых назначенцев. Так в 1995 году было принято решение именно эту дату назначить Днем ставропольской милиции. И буквально через четыре дня случился захват басаевцами больницы в Буденновске. Это был шок, трагедия, страшное событие. По иронии судьбы именно в этот день у В. Акинина родился младший сын. Это была большая радость. И знак, что, несмотря ни на что, жизнь и созидание не остановить.

Одна их главных книг, которая называется «Из века в век служа закону», охватывает всю богатую историю милиции. Главный редактор книги и автор большинства статей – Владимир Акинин. Точнее сказать, учитывая количество созданных им книг, практически летописец.

Многие драматические события «прошили» его сердце, как пули. Владимиру Акинину есть что вспомнить. Например, как в 90-е милиционеры охраняли границу, разделяющую Ставрополье и Чечню. На этой страшной черте погибло больше его товарищей, чем во время двух чеченских войн. Пограничные войска не могли встать на защиту окраины Ставрополья – не граница ведь между независимыми государствами. Это делали ставропольские милиционеры. Вот такая «правовая дыра», стоившая жизни многим нашим землякам.

«Каждый человек может написать одну интересную книгу – о своей жизни» – так считает Владимир Акинин.

И сам он мог бы написать о себе. И это было бы интересно. Ему есть что вспомнить. Он многое пережил. Но скромно молчит. Его книги о коллегах.

Сегодня под его опекой все ветераны милицейско-полицейской службы. Для многих главное – чтобы их не забывали, ведь и сегодня они чувствуют себя в строю. Поздравление к празднику, конвертик с денежной помощью... Это почти все, что нужно. Есть и лежачие, которым требуется особое внимание.

Совет ветеранов при МВД появился самым первым. Здесь давно осознали, как важно помнить о тех, кто не жалел себя, когда страна в них нуждалась. Рискованная профессия, что ни говори. Всегда на переднем крае.