Фото пресс-службы администрации Ставрополя Фото пресс-службы администрации Ставрополя

Как вести себя в экстремальной ситуации ставропольских школьников учила целая бригада профессионалов. В 52 учреждениях образования тренировки и занятия по безопасности для детей провели спасатели, сотрудники МЧС края и федеральной противопожарной службы. Была и теория, и практика. Прошли тренировки по эвакуации при возникновении локальной ЧС.

Как рассказали в администрации Ставрополя, такие мероприятия проходят в городе дважды в год. В этот раз ОБЖ освоили более 22 тыс. учащихся и преподавателей.