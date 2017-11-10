Фотографы Ставрополья приняли участие в конкурсе «В объективе – полиция!». Он был организован в преддверии празднования Дня сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации и 100-летия советской милиции.

Фото: Эдуард КОРНИЕНКО Фото: Эдуард КОРНИЕНКО Фото: Эдуард КОРНИЕНКО Фото: Эдуард КОРНИЕНКО Фото: Эдуард КОРНИЕНКО Фото: Эдуард КОРНИЕНКО Фото: Эдуард КОРНИЕНКО Фото: Эдуард КОРНИЕНКО

Фотографы Ставрополья приняли участие в конкурсе «В объективе – полиция!». Он был организован в преддверии празднования Дня сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации и 100-летия советской милиции.

Фото: Эдуард КОРНИЕНКО

Повседневная работа правоохранителей оказалась под прицелом камер. Самым зрелищным стала демонстрация работы кинологической службы и кавалерийского взвода полиции краевого центра.

Фото: Эдуард КОРНИЕНКО

Около 200 фотографий – итог необычного мероприятия. Лучшие снимки будут отобраны для выставки, а победителей в номинациях «Будни полиции», «Портрет», «Случайный кадр» наградят в ноябре на заседании Общественного совета при Главном управлении МВД России по Ставропольскому краю.