Что вы представляете себе, услышав слово «клуб»? Афишу, сообщающую о киносеансе в деревенском клубе? А может караоке-клуб, куда приглашают нас попеть? Или фан-клуб любимой футбольной команды? Читатели краевой библиотеки дают разные ответы на этот вопрос, но место встречи называют общее – Лермонтовка. Здесь уже много лет работают объединения людей разных возрастов и профессий, имеющих интерес к чему-то. За всю историю Лермонтовки каких только объединений не было, названия иных уже и забылись. Но другие выжили, сохранились, а некоторые возникли совсем недавно.

Маргарита Воронова Клуб «Книжница» Маргарита Воронова «Книжниц»а о родословной Маргарита Воронова Книжница о ёлочных игрушках Маргарита Воронова Клуб Садовод в день открытых дверей Маргарита Воронова Г. Хазанов- ведущий клуба Беседы о кино

Вот в отделе литературы по гуманитарным наукам чуть больше года назад начал действовать литературный клуб «Настроение», руководимый Ольгой Брыкаловой. Позиционирует себя как «клуб оптимистичных читателей и творцов». Заседания посвящаются юбилейным датам классиков литературы, музыки, интересным событиям и праздникам. Многим особенно запомнилась встреча, посвященная Рождеству, празднованию его в семьях и отражению в литературе. Нередко участники клуба представляют здесь собственное творчество. И всегда обязательное условие – чтобы все было с позитивным настроением!

Идея другого клуба зародилась в празднование «Библионочи». Два года подряд в одном из уголков посетители от мала до велика азартно сражались в настольный хоккей. В отделе рекламы подумали: а не сделать ли интеллектуальными воскресные развлечения? Создали клуб «Игротека. Твой ход». И собираются здесь молодые люди от 15 до 25 лет дважды в месяц, чтобы поиграть в настольные игры. Собрана солидная игротека, в которой более полутора десятков названий, да и с собой приносят любимые игры. Здесь и ролевые, и сюжетные, и аркады (короткие по времени, но очень интересные). Жемчужина в этом собрании – игра по современным книгам. Популярна, конечно же, культовая «Мафия», любимая «Монополия», есть даже китайские шахматы.

Немало людей привлекает и старейший на сегодня клуб – «Беседы о кино». Вначале это были встречи в отделе некнижных носителей информации. Сегодня всех, собирающихся по пятницам, едва вмещает конференц-зал. Бессменный ведущий клуба Геннадий Хазанов имеет огромный опыт общения со зрителем, с читателем, виртуозно владеет киноматериалом, предлагая все новые прочтения давних или современных фильмов. Сотрудники отдела всячески способствуют работе клуба, оперативно оповещая о заседаниях, готовят материалы «в помощь». Например, приглашая на встречу режиссера и ведущего актера фильма «Интервью», и представить не могли, как повернется разговор в обсуждении спорной ленты.

Совсем иной, практический характер носят заседания клуба «Садовод» при отделе универсальных читальных залов. Приходят в клуб в основном дачники, потому и работает он с поздней осени и до ранней весны. Собираются, чтобы советоваться, узнавать новое от руководителя – Галины Яремчук и приглашаемых в гости специалистов. Конечно же, рассказывают о своих личных рекордах и достижениях.

Так случилось, что в двух других клубах существуют свои символы. Фигурка совы – олицетворение мудрости, сей символ можно отнести на счет всего отдела редкой книги, в котором собираются на свои заседания члены клуба любителей старинной книги «Книжница», существующего с 1998 года. Все, кто когда-нибудь бывал на этих встречах, потом становятся настоящими друзьями, общаются и вне стен библиотеки, в социальных сетях. Мне, как человеку, создавшему это собрание для бесед о редких изданиях, особенно памятны несколько заседаний. Массу заинтересованных людей привлекли темы «Загляните в семейный альбом», «Моя родословная: пишем историю вместе». А вот на заседание «История в письмах» пришли люди с документами самых разных видов: копиями коммерческих писем ставропольских купцов, солдатскими треугольниками с фронта, посланиями от пионеров разных стран. И непременно в зале, где собирается клуб, мы делаем выставку, главными экспонатами которой являются редкие книги. И сколько любопытного обнаруживается в этом неиссякаемом источнике информации!

Эмблемой клуба «Terra Lingua» при отделе литературы на иностранных языках выбран тоже «привлеченный» символ – попугай. «Прилетела» эта птица от гильдии переводчиков. В клубе рады всем, кто стремится к знакомству с языками, традициями народов мира. Гости здесь случаются самые невероятные. Это и представители многочисленных народов Кавказа, и бывающие в России на учёбе, стажировке или по работе иностранцы. В последнее время в клубе стали практиковать встречи, что называется, «на языке оригинала». И знаете, «Октоберфест», подкрепленный немецкой речью, произнесенной (точнее, пропетой!) нарядными фрау в чепцах, очень впечатляет. В разговоре о французском кино мелькают, естественно, французские слова. Кофе по-венски «приправлен» австрийским выговором. Таланты общения раскрываются и расцветают!

Чем замечательны эти клубы в библиотеке? Во-первых, роскошью общения. Во-вторых, получением новых знаний из книг, имеющихся в библиотеке. В-третьих, это совсем не напрасно, а с пользой и удовольствием проведенный досуг. Можно посещать один, два или даже все клубы, вход совершенно свободный, как и в библиотеку. Выбор за вами, дорогие читатели!