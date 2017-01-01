Каждый человек мечтает о путешествиях, потому что они дарят новые впечатления, заставляя на некоторые вещи посмотреть с другого ракурса. Каждое путешествие – это открытие совсем другого, более интересного мира, отличного от того, в котором ты живешь повседневностью, какими-то надоевшими хлопотами и проблемами, не позволяющими вздохнуть широко и свободно. И он, этот далекий мир, кажется более теплым и совершенным…

Фото Татьяны ГЕТМАНОВОЙ Санкт-Петербург

Здравствуй, Петра творенье!

Петербургу признаются в любви в стихах, прозе, песнях. Пожалуй, я не встречала ни одного человека, оставшегося равнодушным после визита в культурную столицу. Что же многих так манит туда? Мы с подругой решили сами это узнать.

Если вы будете добираться туда на поезде, то, вероятно, ваше знакомство с городом начнется с Московского вокзала. Памятников в Петербурге свыше пяти тысяч, и на вокзале можно встретить один из них – Петру I. Как мы привыкли представлять вокзал? Помещение, где толпятся, толкаются сумками, бездомные спят на скамейках, а воздух душный и спертый... Так вот главный вокзал Петербурга не подходит ни под одно из этих описаний. Вероятно, вы еще не дойдете до входа, а вам уже предложат носильщики помочь с вещами. Все стараются не толкать друг друга. И очень важно – на вокзале абсолютно чисто!

Выход с Московского вокзала ведет прямиком на Невский проспект. Его, думаю, можно назвать особой достопримечательностью. Обязательно найдите пару часов, чтобы пройти от начала до конца! Столько времени понадобится не только потому, что проспект протяженный, а просто чтобы разглядеть красивейшие фасады, которыми знаменит Петербург. От Невского легко попасть до нескольких станций метро: даже моя подруга, впервые оказавшаяся в большом городе, достаточно быстро разобралась, что там и к чему. Станции очень чистые и достаточно просторные, вагоны едут тише, чем в московском метро, эскалаторы расположены под таким углом, что не кажется – если перестанешь держаться за поручень, упадешь! Чтобы добраться из одного конца ветки в другой, понадобится около получаса. Хотя мы старались как можно реже пользоваться метро, предпочитая пешие прогулки.

Фото Татьяны ГЕТМАНОВОЙ Санкт-Петербург

Первые шаги по городу

Конечно, чтобы осмотреть хотя бы половину достопримечательностей, вам понадобится не меньше месяца, хотя, как мне кажется, сколько бы ты времени здесь ни провел – все равно мало. Ориентироваться легко – подробные карты города есть в метро, но если что, местные жители всегда готовы помочь приезжим. Гостей города, кстати, невообразимое количество: тут и там слышна иностранная речь, и трудно пройти, не попав в кадр фотографирующихся на память. Да и без этого приезжих легко распознать, ведь местные жители гораздо реже останавливаются, чтобы рассмотреть детали зданий…

Первой знаменитой достопримечательностью, которую нам удалось увидеть, стал, конечно, Казанский собор. В который раз убеждаюсь, что фотографии не передают и десятой доли настоящего величия этого сооружения. Кстати, стоит он в компании еще двух памятников – Кутузову и Барклаю-де-Толли. Казанский собор прекрасен в любое время суток, а его колоннада напомнила мне древние римские храмы. Ему больше двух сотен лет, и это одна из самых известных визитных карточек Петербурга. Пройдя немного, можно оказаться у дверей дома компании «Зингер» – большого темно-зеленого здания. Когда-то его хотели построить как небоскреб, но руководители «Зингера» получили отказ. Теперь внутри располагается Дом книги – место не только с большим выбором литературы, но и интересными сувенирами – деревянными открытками, необычным шоколадом, 3D-календарями.

На Невском проспекте располагается еще один памятник архитектуры – Гостиный двор. Отсюда тяжело уйти без покупки, а масштабы самого строения поражают. В него мы попали совершенно случайно – хотели спрятаться от холодного северного ветра, опрометчиво надев легкие платья. Кстати сказать, нельзя не упомянуть о погоде в Петербурге. Так получилось, что мы, южане, наверняка привезли с собой много солнца, так как ни в один день наших петербургских каникул не было дождя. Но не стоит обманываться, думая, что здесь тепло – даже летом необходимо брать с собой хотя бы легкую куртку. Ветер тут действительно холодный, но приятный.

Фото Татьяны ГЕТМАНОВОЙ

Оказавшись в Петербурге, не бегите сломя голову в Эрмитаж. Да, несомненно, там есть на что посмотреть, но длинные очереди у входа просто поражают. Сюда стекаются все туристы, но в Петербурге достаточно других музеев, которые стоит посетить. Мы с подругой решили начать с Русского музея. Купив один билет, вы получаете доступ в пять корпусов, поэтому на осмотр всего следует выделить как минимум день. А посмотреть тут есть на что! Во всех залах сидят смотрители, готовые ответить на любой ваш вопрос, а к каждой картине есть небольшое описание и информация о художнике. Мне меньше всего понравились экспонаты в Мраморном дворце, так как не очень понимаю абстракционизм и современное искусство. Но знатокам точно стоит сюда сходить. Да и само здание, включая дворик, не оставляют равнодушным.

Кстати, во многих музеях действуют льготы, и есть шанс посетить их за «смешные» деньги. Пять корпусов мы обошли за сто рублей. Будете в Мраморном дворце – обязательно загляните на Марсово поле, находящееся неподалеку! Люди устраивают на газонах ланчи, читают книги, беседуют, да и просто отдыхают на прохладной траве под сенью деревьев. Выглядит умиротворяюще.

Любители литературы не должны пройти мимо библиотеки Гоголя. Это место, куда можно попасть с улицы и сразу же начать читать, удобно устроившись в кресле. Выбор книг огромен, а атмосфера просто чудесная. Любители кофе будут удовлетворены – в Питере кофейни встречаются почти так же часто, как памятники. Некоторые книжные магазины предлагают свои горячие напитки. За покупку в «Подписных изданиях», старейшем книжном магазине города, мне дали купончик на бесплатную чашечку кофе. Набережные и мосты – это то, что окружает вас в Петербурге повсюду, куда бы вы ни пошли. Обязательно вас будут приглашать на прогулку на катере, и это, думаю, то, что определенно стоит попробовать. Укутавшись в теплый плед, вы сможете оценить красоту этого города с других ракурсов. Главное – не забудьте фотоаппарат!

А с крыши – интереснее!

Пробыв хотя бы день в Петербурге, вы не сможете не заметить огромного количества объявлений о прогулках на крышах. «Тур Карлсона» – так это там называется. Все, конечно, не бесплатно. Мне повезло чуть больше, чем многим приезжим: мой хороший знакомый, коренной житель Петербурга, согласился показать ночной вид города с крыши. Какой же нам открылся вид! Центр города выглядит совершенно сказочным, подсвеченным тысячами огней. Понятно, почему прогулки по крышам так популярны.

Если уж говорить о ночном Петербурге, нельзя не упомянуть о разводных мостах. Вокруг них ночью всегда достаточно людей. Мы с подругой, сами того не зная, попали к «поющему мосту». Классическая музыка, так или иначе связанная с Санкт-Петербургом, начинает звучать в 01:10. Это, кстати, продолжается только до сентября. Ощущения, как будто ты оказался в сказке, и все вокруг кажется ненастоящим. И мысли убегают далеко от проблем, забот, какого-то негатива… Гулять по ночному Петербургу – неопасно, «бандитский» он только в сериале.

Можно бесконечно долго расписывать, как прекрасен Питер. Но никакие слова и фотографии не могут передать его настоящую прелесть. Несмотря на то, что это достаточно большой город, он очень спокойный, чувствуешь здесь себя как дома. Хочется возвращаться сюда снова и снова. И сколько бы вы там ни пробыли, уже автоматически к городу добавляется слово «родной». Мы осматривали его днями напролет, а все равно многое осталось неизведанным! Но ведь это – отличный повод вернуться сюда при первой же возможности!

Вежливость по-питерски

О вежливости петербуржцев ходят чуть ли не легенды. Их часто приводят как образец воспитанности. Но не стоит думать, что люди здесь говорят цитатами из книг и никогда не употребляют бранных слов. Хамов везде хватает. Но именно в культурной столице я столкнулась с отношением, которое меня удивило в самом приятном смысле.

Мы с подругой ехали в автобусе, и путь предстоял неблизкий. На вокзале к нам подошел дедушка, попросил постеречь его вещи, пока он отойдет на минутку. Конечно, мы согласились. В качестве благодарности он позже не раз пытался нас накормить. В ожидании автобуса мы разговорились, наш новый знакомый с нежностью рассказывал о своих внучках, вспоминал о путешествиях, которые он совершал в своей юности.

Подошло время посадки, и мне необходимо было затащить нелегкие вещи на второй этаж автобуса. «Вам помочь?» – раздалось почти сразу, как мы потянулись к сумкам. Я даже не успела ничего ответить, как какой-то мужчина взвалил мои вещи себе на спину и понес их к автобусу. Посадка окончилась, и, устроившись на своем месте, я уже приготовилась большую часть пути смотреть в окошко.

«Обращайся, если кто-то будет обижать. Кстати, могу кресло отодвинуть, так удобнее будет сидеть», – обратился ко мне незнакомый человек, сидевший на противоположном ряду. Чуть позже он несколько раз предлагал разделить его обед. На первой же остановке миловидная бабушка, сидевшая в кресле впереди, протянула мне яблоко. Мне стало уж совсем неудобно – неужели я выгляжу такой голодной, что уже несколько человек пытаются меня накормить? Чтобы больше не испытывать неловкости, я решила притвориться спящей – как раз начало темнеть. Кое-как легла на два сидения, подложила под голову рюкзак, и тут тот самый молодой человек, который помог мне с вещами, накрывает меня своей курткой, чтобы я не замерзла в пути.

Позже, когда кондиционеры ощутимо охладили салон, этот мужчина прикрыл мне и ноги. И ведь это ради абсолютно незнакомого человека! За все время моих петербургских каникул я только и слышала: «Извините за беспокойство, а у вас не найдется салфетки?», «Простите, пожалуйста, а вы не подскажете…?», «Прошу прощения, девушки, разрешите пройти!». Обыкновенная вежливость оказалась настолько заразительна, что мы стали желать здоровья незнакомым чихающим людям на улице, предлагать помощь, если видели, что прохожий в недоумении или растерянности. Как приятно, когда тебе открывают двери, уступают место в общественном транспорте, предлагают помочь с вещами. И ведь воспитанные люди есть повсюду, а не только в культурной столице. Оглянитесь! Вежливость – это то, что поднимает окружающим настроение. Улыбнитесь прохожему, предложите свою помощь бабушке, идущей с рынка, уступите место в маршрутке старшему человеку, и вы увидите, что добро обязательно к вам вернется!