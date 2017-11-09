С Днем сотрудника органов внутренних дел РФ поздравил всех, кто имеет отношение к этой профессии, губернатор Владимир Владимиров:

«Нерушимость закона и порядка – фундамент государства, основа успешного развития общества. Пройденный российскими органами правопорядка путь – красноречивое напоминание об этом. Созданная в 1917 году милиция стала одной из точек опоры, которые помогли России преодолеть хаос войн, политических потрясений, экономической разрухи – выйти из них сильным государством, способным защитить своих граждан.

Владимир Владимиров

Вместе со страной и народом сотрудники правопорядка выдержали самые непростые испытания эпохи, которую открыл семнадцатый год.

Борьба с бандитизмом в 1920-е годы, фронтовые и тыловые тяготы Великой Отечественной войны, борьба с международной преступностью, терроризмом и другими новыми угрозами на рубеже веков и в третьем тысячелетии. Каждый день и час на каждый вызов защитники правопорядка отвечали и отвечают высочайшим профессионализмом и отвагой, верностью присяге и служебному долгу.

Множество подтверждений этому хранит летопись правоохранительных органов нашего края.

Сотрудники ставропольской полиции являются достойными наследниками своих предшественников. В историю родной земли вами вписано множество героических страниц. К сожалению, немало из этих успехов оплачено ценой жизни защитников правопорядка.

Ставропольцы благодарны вам за мастерство и выдержку, готовность мгновенно прийти на помощь и умение перед лицом любой угрозы стоять до конца в борьбе за торжество закона, безопасную жизнь земляков, благополучие России и родного края».

Фото: Эдуард КОРНИЕНКО Геннадий Ягубов

От имени депутатов Думы Ставропольского края поздравил работников и ветеранов органов внутренних дел ее председатель Геннадий Ягубов:

«Позвольте выразить всем искреннюю благодарность за весомый вклад в укрепление законности и правопорядка, добросовестное исполнение служебных обязанностей. Уверен, что ваш высокий профессионализм и полная самоотдача станут надежной поддержкой и опорой в непростой работе. В этот праздничный день от всего сердца желаю сотрудникам полиции, ветеранам, родным и близким работников органов внутренних дел успехов в службе, крепкого здоровья и семейного благополучия!».

Фото: Эдуард КОРНИЕНКО Александр Олдак

Поздравил коллег и начальник ГУ МВД России по СК Александр Олдак:

«В этом году 10 ноября – это особая дата: ровно 100 лет прошло со дня образования советской милиции, которая в разные эпохи доказала свою значимость и незаменимость.

От всей души поздравляю тех, кто с гордостью носит погоны, кто стоит на страже законности и готов в любую минуту откликнуться и оказать помощь. Особые слова глубокой признательности хочу выразить нашим родным и близким. Своим теплом и заботой вы ежедневно помогаете в нелегких служебных буднях, обеспечиваете надежный тыл.

Уважаемые коллеги! Дорогие ветераны! В этот праздничный день примите искренние и теплые пожелания крепкого здоровья на долгие годы, бодрости духа, спокойной службы, семейного счастья и благополучия!».