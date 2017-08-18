Фото: Эдуард КОРНИЕНКО

В Ставрополе завершился первый этап благотворительного проекта «Свобода движения», о котором уже писала «Ставропольская правда».

Напомним, для мальчишек и девчонок трех городов СКФО были организованы занятия по иппотерапии. В течение пяти месяцев дети-инвалиды обучились навыкам верховой езды. В результате этой работы у многих отмечены позитивные изменения: улучшилась работа опорно-двигательного аппарата, развилась мелкая моторика, начали формироваться важные социальные и коммуникативные навыки.

Кроме того, на основе занятий созданы три полноценных видео-урока для иппотерапевтов и всех, кто интересуется этой методикой.