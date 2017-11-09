Наступают холода, а с ними сезон гриппа, простуды и всевозможных вирусных инфекций. Кто-то использует разные методы профилактики: имбирный чай, отвары лечебных трав с натуральным медом, раскладывание по комнатам лука и чеснока. Но традиционным и проверенным средством все же остается вакцинация, за которой люди обращаются в медучреждения.

Марина Уткина, врач эпидемиолог райбольницы Труновского района

Начнем с того, что представители здравоохранения страны настаивают: прививки делать нужно. Вспомним, еще несколько лет назад в необходимости профилактических прививок никто не сомневался. Доктор сказал надо – значит, надо. Но сейчас развернулась настоящая война сторонников вакцинации и ее противников.

Врач эпидемиолог райбольницы Труновского района Марина Уткина (на снимке), к которой я обратилась за консультацией, развеяла миф и сложившиеся стереотипы о вреде прививок. Во-первых, утверждает она, прививка от гриппа – они только от гриппа! Если после прививки вы стали замечать признаки простуды, ОРВИ или ОРЗ, то это говорит о том, что вы заразились вирусной инфекцией. От «вируски» вас, конечно, вакцинация не спасет. Но от самого гриппа и от осложнений, например, инфаркта и двусторонней пневмонии (не дай бог, конечно) она поможет. Во-вторых, идя на вакцинацию или приводя своих детей, вы должны быть абсолютно здоровы.

Увы, реальность такова, что в окружающей нас атмосфере существует огромное количество вирусов и бактерий. Эпидемио-логическая служба страны постоянно проводит анализ и прогнозирует появление того или иного штамма гриппа. И вакцина поступает для определенного вируса – А, В, С. Поэтому говорить о том, что она совсем не помогает, нельзя. Сама Марина Уткина каждый год прививается и утверждает, что ни разу именно гриппом не болела.

Среди нас много тех, кто не понимает, чем заболел, гриппом или подхватили инфекцию. Вот основные признаки и отличия гриппа и ОРВИ.

ГРИПП

• В течение двух часов температура тела резко поднимается до 39- 40о С, держится

не менее трех дней, плохо поддается снижению жаропонижающими средствами.

• Сильная головная и мышечная боль, ломота во всем теле, повышенное потоотделение, озноб, боль и покраснение глаз.

• Часто дает осложнения.

• Проходит в течение 7 – 10 дней, но человек долго испытывает недомогание, головные боли, слабость в течение 14-21 дня после перенесения гриппа.

ОРВИ

• Симптомы появляются в течение 1-2 дней.

• При ОРВИ температура не бывает выше 38 – 38,5о С, в течение 2 – 3 дней она снижается.

• Зачастую заложенность носа, насморк, частое чихание.

• Краснота и боль в горле, появляется сухой кашель.

• Обычно ОРВИ не длится более 7 дней, и человек не испытывает после болезни усталости, разбитости, слабости.

Но реальность такова, что многие категорически против прививок вообще и от гриппа в частности. Мы провели опрос и побеседовали с теми, кто придерживается противоположных точек зрения. Судя по результатам (на вопрос, стоит ли делать прививки от гриппа, из 528 участников «да» сказали 194, «нет» – 313 человек), в районе большинство против прививок от гриппа. Кстати, примерно такое же соотношение и в соседнем Шпаковском районе, где также проводился опрос.

Кстати, те, кто отказывается от вакцинации, могут столкнуться с таким моментом в жизни, как «добровольно-принудительная вакцинация». Это когда родители слышат о нежелании принимать непривитого ребенка в то или иное учебное заведение либо отказ работодателя в приеме на работу по той же причине.

Внесем ясность. В статье 5 Федерального закона «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» прямо указывается право граждан на отказ от профилактических прививок. Правда, в письменном виде. Опираясь на законодательство, вашего ребенка и без прививок должны принять в школу или детский сад. Но и за границу могут не выпустить без конкретных профилактических прививок и не принять взрослого на работу, «выполнение которой связано с риском заболевания инфекционными болезнями». И в образовательное учреждение ребенка могут не принять без прививок «в случае возникновения массовых инфекционных заболеваний или при угрозе возникновения эпидемий».

В общем, делать или не делать прививки, каждый из нас все еще решает самостоятельно. Но важно к данному вопросу подойти ответственно, лучше всего не просто проштудировав Интернет, а учитывая мнение специалистов.