«Ставропольская правда» уже сообщала о присоединении ВТБ24 к ВТБ в январе 2018 года. Учитывая серьезные позиции банков на региональном рынке, это затрагивает интересы внушительного числа пользователей банковских услуг – как бизнеса, так и населения.

Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ Елена Винокурова, управляющий розничным бизнесом ВТБ на Ставрополье

Клиенты не должны почувствовать никаких неудобств в связи с объединением банков. На этот нюанс особо обращает внимание управляющий розничным бизнесом ВТБ на Ставрополье Елена Винокурова. Сегодня мы с ней беседуем не только об интеграции, остающейся главной повесткой дня, но также о текущих тенденциях в кредитовании населения и прогнозах на 2018 год.

– Елена Викторовна, любые трансформации на банковском рынке порождают примерно одни и те же вопросы из разряда «как это отразится на клиентах».

– Любые переживания в данном случае напрасны. Действительно, сейчас продолжаются масштабные процессы присоединения ВТБ24 к ВТБ. Это не только подразумевает некоторое переформатирование самих офисов со всеми сопутствующими внешними изменениями, но также затронет организацию и внутренних бизнес-процессов.

Тем не менее клиенты заслуживают деликатного подхода к обеспечению условий их комфорта. И перед нами стоит задача бесперебойного функционирования всех подразделений и качественного сопровождения клиентов розничного бизнеса в обоих банках по уже приобретенным продуктам. Постепенно все будет сведено на одну технологическую платформу, в один бренд ВТБ. Эффект ожидается внушительный. Объединение позволит оптимизировать расходы, снизить риски и вместе с тем повысить эффективность. Потенциал розничного фронта банка за счет соединения лучших практик будет лишь нарастать.

Клиентам нечего волноваться. Региональные подразделения ВТБ24 продолжат работать по своим адресам, в том же графике и с тем же персоналом, но уже под брендом ВТБ. Все продукты и услуги будут доступны в полном объеме. Единственным заметным изменением будет оформление офисов новыми вывесками. Условия по действующим договорам для клиентов розничного бизнеса ВТБ на Ставрополье, включая процентную ставку по кредитным продуктам и вкладам, не изменятся.

К слову, надеюсь, что наши клиенты уже в курсе и успели на собственном опыте оценить удобство объединения Группы ВТБ в плане возможностей сети средств самообслуживания. Снять собственные денежные средства без комиссии вы уже сейчас можете во всех банкоматах Группы (ВТБ, ВТБ24, «Почта Банка»).

– Финансово-экономический климат в стране стабилизировался. Однако сложно обойти вопрос об основных тенденциях. Чему сейчас ваши клиенты отдают предпочтение: копят деньги или занимают?

– Наступило долгожданное равновесие. Каждый выбирает стратегию в зависимости от своих текущих возможностей, жизненных обстоятельств и планов на ближайшую перспективу.

Очевидное повышение уровня доверия населения к банкам с государственным участием обернулось тем, что вклады остаются популярным инструментом сбережения у клиентов ВТБ на Ставрополье. В частности, объем портфеля привлеченных средств физлиц с января 2017 года вырос на 20 процентов, а именно на 3,1 млрд рублей, составив в итоге 18,2 млрд. В свою очередь, объем срочных депозитов достиг уровня в 16,2 млрд рублей.

Вместе с тем налицо тенденции увеличения объемов кредитования, портфель займов частных клиентов увеличился на 10 процентов, превысив к началу октября 25 млрд рублей. Особо востребованными в 2017 году остаются кредиты наличными и ипотечные займы. Так, за январь – сентябрь кредитов наличными ставропольцам было выдано на 41 процент больше, чем годом ранее, портфель уже превысил 11,7 млрд рублей.

Не могу не отметить, что уверенными темпами в регионе растет автокредитование: за три квартала 2017 года банк выдал 1,7 тысячи автокредитов «весом» около 1 млрд рублей, что почти на треть выше показателей за аналогичный период прошлого года. Объем портфеля автокредитов на Ставрополье с начала года увеличился на 6,5 процента и достиг 2,1 млрд рублей.

– Продолжая разговор о кредитовании, хочу спросить об ипотеке, которая всегда оставалась одним из ключевых продуктов банковской розницы. В 2017-м на этом рынке особое оживление, продиктованное снижением ставок.

– В этом году ипотечный портфель банка ВТБ увеличился на 960 млн рублей и составил 9,5 млрд. Свои жилищные условия за счет кредитных средств смогли улучшить более 1,6 тысячи ставропольцев. На эти цели было предоставлено 2 млрд рублей, что на 20 процентов больше, чем за аналогичный период 2016 года.

Прогнозы говорят о том, что ипотека на ближайшее время останется наиболее динамичным сегментом в кредитовании физлиц, что объясняется ее удешевлением. Безусловно, ВТБ планирует усиленно наращивать объемы портфеля. В банке действует оптимальная продуктовая линейка. В очередной раз повторю, что мы готовы предлагать клиенту максимально комфортные условия по кредиту. Потому большое значение придаем развитию партнерских отношений с ведущими застройщиками и агентствами недвижимости в регионе.

Кроме того, рост планируется и за счет рефинансирования, за которым обращаются новые клиенты. Это также в числе трендов на будущий год.

– Елена Викторовна, что еще можно выделить среди ориентиров на будущее?

– В 2018 году мы планируем увеличивать темпы по наращиванию портфеля зарплатных карт на Ставрополье. Наше новое предложение под названием «Мультикарта» позволяет клиентам самостоятельно подбирать желаемый продукт, выбирая наиболее выгодную программу лояльности. Карта позволяет получать существенный доход от транзакций, и многие наши клиенты уже оценили все преимущества от использования «Мультикарты».