Фото: Эдуард КОРНИЕНКО Ребенок

Администрация Ставрополя проводит благотворительную акцию «Подари детям мечту». Организаторы приглашают присоединиться к ней всех неравнодушных, чтобы вместе собрать спортивные товары для детей, чьи родные не могут себе этого позволить.

За время работы акции уже 25 ребят получили желанные подарки – коньки, мячи и ролики. Это не предел! Ведь во многих семьях, где дети уже выросли, остались ненужные, но еще в хорошем состоянии, спортивные товары, которые ждут новых владельцев. Это может быть велосипед, самокат, скейтборд, ролики, коньки, бадминтон. Подробней об акции можно узнать по телефону 56-66-93.