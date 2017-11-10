Судебный пристав

Согласно закону, вступившему в силу 10 ноября, судебные приставы имееют право задерживать должников по алиментам и доставлять их в отдел для составления протокола.

Если еще вчера задержание проводили исключительно сотрудники полиции, то теперь работники Службы могут напрямую воздействовать на неплательщиков. К тому же, это придаст ответственности и самим алиментщикам, которые избегают наказаний и не реагируют на вызов приставов, и защитит права социально незащищенных граждан, сообщили в пресс-службе УФССП России по Ставропольскому краю.