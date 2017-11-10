Акция «Бросай курить»

Депутат Госдумы РФ Василий Власов предложил Минтруду вычесть пять часов из рабочей недели для некурящих. Как считает Власов, сокращение рабочей недели до 35 часов вместо обычных 40 для никотинонезависимых сотрудников положительно отразится на экономике и здоровье населения.

По данным депутата, около 3% ВВП страна теряет из-за курения. А предложенный им метод станет эффективным в борьбе за чистоту воздуха и здоровый образ жизни. Он призвал ориентироваться на Европу, идущую по пути предоставления больших социальных гарантий, отмечает «Российская газета».