В Левокумском районе прошел праздник «Некрасовский карагод – 2017». Мероприятие приурочено к 55 -летию возвращения казаков-некрасовцев на историческую Родину — Россию.

Фото: Ставропольский краевой музей изобразительных искусств Фото: Ставропольский краевой музей изобразительных искусств Фото: Ставропольский краевой музей изобразительных искусств Фото: Ставропольский краевой музей изобразительных искусств

Ученые, музейщики, местные жители поселка Новокумского, пришедшие на праздник, вместе посмотрели документальный фильм о некрасовцах, проведших на чужбине больше 250 лет. Первый заместитель министра культуры края Г. Павлова отозвалась о юбилярах, как о людях удивительной судьбы, мощной силы воли с богатым духовным стержнем. А профессор, доктор филологических наук В.Грязнова рассказала о своей работе над словарем говора казаков-некрасовцев, поведав, что он сохранил особенности языка начала 18 века, «а в чем-то даже языка древнерусского».

К поздравительным словам присоединилась и заслуженный работник культуры РФ, директор Ставропольского краевого музея изобразительных искусств Зоя Белая. Она рассказала, что благодаря активному участию в сохранении традиций самих казаков на Левокумье был создан филиал музея.

После чествования юбиляров зрители смогли насладиться концертной программой. Выступили ансамбль «Казачий пикет», коллективы «Казачата», «Ласточка», «Эдельвейс».